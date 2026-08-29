Amigo argentino de Fujimori sube a 1,5 millones de dólares su demanda contra medio peruano

David Torres, abogado de Valenzuela, señaló en la noche del viernes en redes sociales que exigieron medio millón de dólares adicionales a la cantidad inicialmente solicitada como reparación civil después de que 'Hildebrandt en sus trece' se haya reafirmado en señalarlo como estafador a raíz de los documentados recabados por el medio.

"Valenzuela destinará íntegramente lo que se obtenga a hospitales públicos de Perú", aseveró el letrado.

En su querella contra César Hildebrandt, director del medio, y contra el reportero Eloy Marchán, autor de los reportajes, el empresario también quiere que los dos periodistas reciban una sentencia de cárcel.

A criterio de Valenzuela, las afirmaciones realizadas en el reportaje de que ha sido "sentenciado varias veces por estafas" no es cierta al argumentar que "los antecedentes empleados corresponden a procesos civiles, controversias comerciales, acuerdos, ejecuciones patrimoniales y/o regulatorias, y no a condenas penales por estafa".

Cuando Valenzuela ya había advertido sobre su intención de demandarlo, Hidelbrandt se dirigió al empresario en su último programa en YouTube titulado 'Argentino prepotente' para advertir que nunca habían mencionado que las sentencias fueran condenas penales.

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"El amigo íntimo de la señora Fujimori advierte que nos puede arruinar. (...) Muy bien, señor Valenzuela. Adelante con sus amenazas. (...) Quizá usted obtenga en el Poder Judicial lo que el señor Alberto Fujimori quiso lograr con sus planes macabros elaborados en el SIN (Servicio de Inteligencia Nacional)", dijo Hildebrandt.

"Mientras esto suceda, aquí estaremos pisando callos, visitando spas y revelando relaciones comprometidas. Vaya usted a asustar a quien pueda, pero hágalo en el potrero de (Javier) Milei, que es de donde parece haber salido", agregó.

Este viernes salió publicado el nuevo número del semanario 'Hidelbrandt en sus trece', que vuelve a dedicar su portada a Valenzuela con el titular 'Respuestas a un estafador', en el que señala que "Damián Valenzuela, el amigo íntimo de la poderosa presidente, ha pedido en la querella que nos ha planteado un millón de dólares de reparación civil".

"Con eso piensa sacarnos de circulación y quizás pagar algo del dinero que maliciosamente sigue debiéndoles a quienes confiaron en él", apuntó el medio.

Antes de esta polémica, Valenzuela había sido visto como parte de los invitados que estuvieron en las actividades de la investidura presidencial de Fujimori del 28 de julio, tanto en el Parlamento peruano como posteriormente ya en el Palacio de Gobierno.

Hasta el momento, Fujimori ha evitado referirse a los cuestionamientos por las estafas que se le vinculan a Valenzuela y se ha limitado a negar que sea su pareja, si bien ha reconocido que es su amigo y que coincidieron en "una peluquería" cuando era todavía presidenta electa.

También este viernes, el diario La República incide en el nexo de Fujimori con el cubano-estadounidense Carlos Díaz-Rosillo, director del Centro Adam Smith, quien según este medio está relacionado con el estratega digital argentino Fernando Cerimedo, actualmente detenido en Bolivia.