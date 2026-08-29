Atacan a tiros a una madre buscadora de desaparecidos en Culiacán, México

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, informó en un comunicado que abrió una indagatoria por feminicidio en grado de tentativa y señaló que una de las líneas de investigación busca determinar si el ataque está relacionado con las actividades de Rojo Medina como “integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas”.

La agresión, según la Fiscalía, ocurrió en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán, cuando hombres armados dispararon contra el vehículo en el que viajaba la activista.

En el ataque también resultó herida otra mujer, que según medios locales, sería su hija.

La Fiscalía informó que turnó la investigación al área especializada en delitos contra las mujeres por razones de género, con apoyo de policías de investigación y personal pericial.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reportó que ambas mujeres fueron trasladadas a un hospital y se encuentran estables, pero permanecen bajo resguardo en el lugar donde fueron atendidas.

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Rojo Medina es fundadora de Voces Unidas por la Vida y comenzó su activismo tras la desaparición de su hermano Miguel Ángel en 2009, desde cuando ha participado en búsquedas de personas y restos humanos en distintos puntos de Sinaloa.

Tras el ataque, el colectivo Sabuesas Guerreras condenó la agresión y exigió a las autoridades estatales una investigación “exhaustiva, pronta y transparente” para identificar tanto a los autores materiales como intelectuales.

“Quienes buscamos a nuestros seres queridos no deberíamos enfrentar el terror ni la muerte por ejercer una labor que le corresponde al Estado”, denunció la organización.

También reclamó medidas inmediatas de protección para Rojo Medina, su familia y los integrantes de los colectivos de búsqueda de la región.

El ataque revive los riesgos que enfrentan las buscadoras en Sinaloa. En 2014, Sandra Luz Hernández, integrante de Voces Unidas por la Vida que buscaba a su hijo desaparecido, fue asesinada a tiros en Culiacán.

La agresión ocurre además en medio de la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa desde septiembre de 2024 por la pugna entre Los Chapitos y La Mayiza, facciones del Cartel de Sinaloa enfrentadas tras la captura en Estados Unidos del histórico narcotraficante Ismael ‘el Mayo’ Zambada.

El conflicto ha provocado miles de homicidios y desapariciones en el estado, mientras colectivos de familiares mantienen búsquedas en campo ante una crisis nacional que supera las 130.000 personas desaparecidas y no localizadas.

Sabuesas Guerreras advirtió que el ataque contra Rojo Medina representa también una agresión contra quienes buscan desaparecidos y reclamó al Gobierno estatal que garantice condiciones de seguridad para desarrollar esa labor.

“Que las autoridades estatales dejen de ser espectadoras y asuman su responsabilidad de garantizar un entorno seguro para las personas defensoras de derechos humanos”, enfatizaron.