Chavistas rechazan presencia de EE.UU. en Venezuela y exigen liberación de Maduro

"Nosotros hemos definido que nuestro enemigo verdadero es el imperialismo yankee y el sionismo (en referencia a Israel) y sus acólitos en Venezuela", dijo a EFE Humberto Vargas, miembro del Frente Popular Antiimperialista en medio de la protesta, en la que los participantes acusaron al mandatario Donald Trump de "asesino".

Durante la protesta, cercana a la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), los chavistas entregaron un manifiesto a los peatones que transitaban el lugar en el que también rechazan el proceso de diálogo con un sector de la oposición, encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera.

A su juicio, la negociación es una "trampa tutelada" por Estados Unidos para imponer el "plan trazado" por Trump tras el ataque militar del pasado 3 de enero en Caracas y otras regiones cercanas.

Vargas aseguró que se mantendrán en la calle rechazando al imperialismo y añadió que discutirán próximamente el alcance del acuerdo petrolero anunciado el viernes, con el que Washington controlará más del 20 % de las reservas de crudo venezolano.

"Para nosotros el Gobierno es víctima de lo que está pasando", añadió.

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Igualmente, dijo que se mantendrán exigiendo la libertad de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y considera que el Ejecutivo chavista está trabajando para lograr este objetivo.

El viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó el "histórico acuerdo" petrolero con Estados Unidos y agradeció "altamente" a Trump y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por "su disposición en el desarrollo" de una alianza que describió como "un hito histórico en las relaciones bilaterales".

En un comunicado, la líder chavista aseveró que el acuerdo, anunciado primero por Trump, permitirá "incrementar considerablemente la producción de petróleo con la participación de operadores privados".

En ese sentido, Rodríguez explicó que se contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con "un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo, una inversión de más de 100.000 millones de dólares y más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado".

Estados Unidos y Venezuela retomaron sus relaciones diplomáticas, rotas durante siete años, luego de la captura de Maduro, quien enfrenta un juicio en Nueva York por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.