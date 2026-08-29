China eleva de 7 a 16 los muertos en Tíbet por la riada y cuenta un español desaparecido

El recuento supone nueve fallecidos más y ocho desaparecidos menos que el anterior balance divulgado por las autoridades chinas.

De las 546 personas que continúan sin localizar, 261 son extranjeras y proceden de 23 países, según una revisión realizada por los ministerios chinos de Exteriores, Seguridad Pública, Cultura y Turismo y Gestión de Emergencias.

El Ministerio español de Asuntos Exteriores declaró este sábado que mantiene a dos ciudadanos españoles como desaparecidos tras la riada en Nepal y que la Embajada en Nueva Delhi, el Consulado Honorario en Nepal y el Consulado General en Pekín continúan las gestiones con las autoridades locales.

Por ahora no es posible determinar si el ciudadano español incluido en el recuento de las autoridades chinas coincide con alguno de los dos desaparecidos contabilizados por Exteriores.

El grupo más numeroso corresponde a ciudadanos de Nepal, con 104 desaparecidos, seguido de India (49), Letonia (33), Estados Unidos (18), Reino Unido (15), Canadá y Australia (seis cada uno), Sudáfrica (cuatro), y Alemania, Rusia y Malasia (tres en cada caso).

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La parte china ha notificado a las embajadas y consulados pertinentes en China, informaron las autoridades en una rueda de prensa.

La lista incluye también dos ciudadanos de Irlanda, Estonia, Francia, Países Bajos y Nueva Zelanda, y uno de Kazajistán, Finlandia, Lituania, Portugal, Ucrania, España y Hungría. China afirmó haber comunicado la situación a las embajadas de los países afectados.

Tras varias rondas de comprobaciones, las autoridades, citadas por CCTV, no tienen constancia de turistas extranjeros que permanezcan varados en Gyirong.

En Nepal, las autoridades contabilizan 675 muertos y 2.418 desaparecidos por el desastre, por lo que los balances separados de Nepal y China suman al menos 691 fallecidos y 2.964 personas sin localizar, sin que conste un mecanismo transfronterizo unificado para cotejar las identidades.