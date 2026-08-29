Corea del Norte destituye al ministro de Defensa en reorganización de su liderazgo militar

En una decisión tomada el sábado durante una reunión de la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores (WPK) norcoreano, según KCNA, Kwang-chol fue no solo destituido sino también degradado en la jerarquía del partido único norcoreano, y nombrado primer subdirector del Departamento de la Industria de Municiones.

Kim Song-gi, hasta ahora director de la Oficina Político General del Ejército norcoreano, fue nombrado en su lugar como ministro de Defensa. Su antecesor ocupó el puesto de ministro de Defensa entre 2016 y 2019, y de nuevo desde 2024 hasta la actualidad.

A esta reorganización se sumaron varios cambios en otras posiciones clave del Ejército norcoreano en una reunión que estuvo presidida por el líder del hermético país, Kim Jong-un, precisó KCNA.

La Comisión Militar subrayó que los cambios contribuirán a "construir un Ejército fuerte". KCNA afirmó, en una nota aparte, que Kim se reunió con investigadores y científicos del sector de defensa y les calificó como "los más grandes patriotas y héroes" al valorar "los recientes e innovadores logros científico-tecnológicos militares"

La reorganización del liderazgo militar norcoreano llega tras las maniobras Ulchi Freedom Shield (UFS) celebradas entre Seúl y Washington, que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó reducir aludiendo a su "muy buena relación" con Kim y señalado que las maniobras mandan una señal "inapropiada" a Pionyang.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trump aseguró que espera reunirse con el mandatario norcoreano antes de que acabe el año.