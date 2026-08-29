Cuatro heridos en un ataque israelí en el complejo de un hospital del centro de Gaza

Un portavoz del hospital, Mohammed Ahmad, informó a EFE por vía telefónica de que el ataque se produjo contra un almacén de medicamentos que está dentro del complejo hospitalario.

Consultado por EFE, un médico extranjero que trabaja en dicho hospital confirmó que el ataque fue contra dicho almacén de medicinas, situado en el interior del complejo del hospital, situado en la localidad de Deir al Balah.

La ONG gazatí Healthcare Workers Watch (HWW) indicó por su parte que el almacén está detrás del Departamento de Ginecología del hospital y que cuatro personas, incluido un bebé, habían resultado heridas.

El ataque, explicaron las fuentes del hospital, consistió en dos proyectiles lanzados desde un dron.

El Ejército israelí negó por su parte en un comunicado que el ataque tuviera como objetivo el hospital, sino el lugar donde se escondía supuestamente dicho comandante, que califica como "una estructura adyacente" al mismo donde el miembro del brazo armado de Hamás "utilizaba municiones de precisión".

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El Ejército acompaña su comunicado con una fotografía aérea en la que señala el supuesto lugar atacado, situado entre los dos edificios principales del centro hospitalario y pegado a ambos.

En otro comunicado, el Ejército israelí dijo que "el terrorista atacado se estaba escondiendo dentro del complejo del Hospital de los Mártires de Al Aqsa", y afirmó haber llevado a cabo medidas para "mitigar el riesgo" para la población civil.

Estas incluyeron, según la nota castrense, "el uso de munición de precisión y vigilancia aérea".

Según el Ejército, advirtió el pasado jueves a las autoridades sanitarias de la franja "sobre la prohibición de utilizar las instalaciones médicas con fines terroristas".

"Se dejó claro que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) actuarán contra cualquier amenaza si dicha actividad continúa", agrega el comunicado, que no especifica si realizó más advertencias al personal médico del complejo antes de bombardearlo hoy.

Además, las fuerzas israelíes mataron este sábado a un palestino (aumentando a al menos 2 el total de muertos de la jornada) e hirieron a tres más en un ataque dirigido contra un repartidor que se desplazaba en bicicleta en ciudad de Gaza (centro de la Franja), según fuentes del Hospital Al Quds, a donde fueron trasladadas las víctimas.

El fallecido fue identificado como Raed Adel Mohamad Alyan, de 24 años.

Esta mañana, el Ejército de Israel ya mató a un palestino al dispararle desde un vehículo blindado en el centro de la Franja de Gaza.

A pesar del alto el fuego vigente desde octubre de 2025, Israel sigue atacando a diario la Franja de Gaza y causando muertos y heridos en sus ataques, también mujeres y niños. Su Ejército suele alegar, en muchos casos sin pruebas, que los ataques se dirigen contra miembros de Hamás.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad gazatí, Israel ha matado a 1.313 personas y herido a 4.361 desde el alto el fuego firmado diez meses atrás. Contando los casi tres años de ofensiva en Gaza, la tropas israelíes han matado a 73.449 personas y causado heridas a 174.472, de una población de alrededor de dos millones de personas.