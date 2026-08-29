De la Espriella pide a gabinete revisar estructura del Gobierno para mejor funcionamiento

"No necesitamos un Estado más grande, necesitamos un Estado que funcione mejor. Por eso he ordenado avanzar en una revisión integral de la estructura del Gobierno Nacional", expresó De la Espriella en una declaración a la prensa en Barranquilla, donde lideró un consejo de ministros.

El objetivo del mandatario es que los miembros de su gabinete identifiquen "duplicidades de funciones, estructuras que deben rediseñarse y, cuando corresponda jurídica y técnicamente", suprimir o fusionar "entidades y dependencias", así como evaluar "trámites que puedan simplificarse y gastos en funcionamiento que puedan reducirse".

"Donde dos entidades estén haciendo lo mismo, vamos a determinar quién debe hacerlo; donde debamos establecer ventanillas únicas, lo haremos, y donde exista burocracia que no esté generando resultados para los colombianos, vamos a revisarla y acabarla. Cada peso que cuesta el funcionamiento del Estado tiene que estar justificado en este Gobierno", resaltó.

Este anuncio se conoce dos días después de que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentara el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 por un monto de 634,9 billones de pesos (unos 200.623 millones de dólares) -casi un 10 % superior al propuesto por el ejecutivo saliente- debido al terremoto del 10 de agosto.

El Gobierno nuevo recibió el pasado 7 de agosto una economía con un déficit fiscal equivalente al 6,4 % del PIB en 2025 y una deuda pública que alcanzó un récord de 1.167 billones de pesos (unos 369.000 millones de dólares) al cierre del primer semestre, cifra equivalente al 60,5 % del producto interno bruto (PIB).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, De la Espriella señaló este sábado que "esta revisión será fundamental para la construcción del Presupuesto General de la Nación del año 2027 y para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND)".

"Haremos una redefinición de la oferta institucional y la priorización de los recursos de funcionamiento e inversión. Vamos hacia un Estado, queridos amigos, con menos burocracia, menos duplicidades, menos gastos y mayor capacidad para producir resultados, un Estado eficiente y más transparente, mucho más cercano al ciudadano", agregó el mandatario.