Delcy Rodríguez informa que el acuerdo petrolero con EE.UU. tendrá una vigencia de 25 años

"Nuestra meta va más allá con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol Eni, Shell, BP, entre otros. Queremos ser una potencia energética", señaló la mandataria en un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio.

"En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país", indicó.

Rodríguez explicó que este proyecto contempla el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco con regalías mínimas de 16 % e impuesto sobre la renta del 34 %, lo que permitirá apalancar la recuperación económica de Venezuela.

Igualmente, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, por su esfuerzo para lograr este acuerdo.

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"Pero hay algo que debe quedar absolutamente claro, Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos", subrayó la mandataria encargada, tras defender que en este acuerdo "cada parte aporta aquello que puede hacer mejor".