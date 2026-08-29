Detenidos 29 vecinos en Nepal por llevarse 60.000 dólares de una caja traída por la riada

"Tras recibir información de que residentes locales habían forzado una caja fuerte (...) para sustraer arbitrariamente dinero en efectivo en su interior, se desplegó de inmediato un contingente policial en el lugar", escribió la Policía en un comunicado compartido en sus redes.

Los vecinos de la localidad de Galchhi, en el distrito sur de Dhading, encontraron la caja blindada traída desde la zona alta del desastre en Rasuwa por la fuerza del agua, que arrastró durante más de 150 kilómetros todo lo que pilló a su paso, y trataron de reventarla para sustraer el dinero, según añadió la nota policial.

Durante la intervención y los registros corporales a los sospechosos en el lugar, los agentes interceptaron a 29 hombres, con edades comprendidas entre los 19 y los 49 años, y lograron incautar millones de rupias nepalíes en efectivo.

Este arresto masivo llega dos días después de que la Policía del distrito de Chitwan confirmara la detención de dos sospechosos después de que se viralizara un vídeo en redes sociales donde se les podía ver robando joyas de un cadáver arrastrado por la riada.

La Policía ha abierto una investigación judicial para esclarecer el origen exacto de la caja fuerte y del dinero encontrado, así como para determinar si hay más personas involucradas en el saqueo de bienes arrastrados por las inundaciones.