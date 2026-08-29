Detienen en el sur de Paraguay a párroco acusado de abuso sexual contra un adolescente

El periódico ABC Color reportó en su versión digital que la detención de Ismael Obregón Olmedo, de 47 años, se produjo la noche del viernes tras la denuncia del obispo de la diócesis de los departamentos de Misiones y Ñeembucú.

El informe señala que el obispo hizo la denuncia después de recibir mensajes de texto de la víctima pidiendo ayuda.

El medio informó que el párroco ofició una misa la noche del viernes y después al parecer invitó al adolescente de 16 años a su habitación de la casa parroquial.

Allí, presuntamente le dio de beber vino y después abusó de él, de acuerdo con la denuncia.

Cuando la Policía llegó a la habitación encontraron al párroco sentado en un sofá, mientras el adolescente estaba desnudo y encerrado en el cuarto de baño.

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Hoy, la Diócesis de San Juan Bautista de las Misiones informó en un comunicado que apartó al párroco de su oficio "después de los hechos de público conocimiento".

Asimismo, manifestó su voluntad de colaborar con la Justicia, al tiempo que ofreció "asistencia psicológica y apoyo espiritual" a todos los afectados.