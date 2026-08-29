Ejército Sudán se moviliza para recuperar dos bases militares cerca frontera con Etiopía

En un comunicado, la 4.ª División de Infantería del Ejército, estacionada en el estado del Nilo Azul, afirmó que "refuerzos militares han sido enviados hacia Bakuri, en la provincia de Qaysan, en una misión de combate para reforzar las fuerzas desplegadas en la zona, mejorar su capacidad operativa y finalizar la batalla" en esa región del sur del país.

Este anuncio se produce después de que las FAR afirmaran ayer viernes haber controlado las bases militares de Sarkam y Bakuri, en el estado del Nilo Azul, tras intensos combates con el Ejército.

Ambas zonas son de especial importancia estratégica, ya que abren rutas terrestres que permitirían a las FAR avanzar hacia el norte, en dirección a Damazin, la capital administrativa y militar de la región.

En un discurso de despedida a las tropas, el comandante de la 4.ª División de Infantería del Ejército, Ismail al Tayeb, pidió a sus combatientes "disciplina y espíritu de lucha", y que "cumplan con sus deberes con firmeza y competencia".

El gobierno del estado del Nilo Azul envió por su parte un mensaje tranquilizador a los habitantes, a los que pidió en un comunicado "depositar su plena confianza en las Fuerzas Armadas y en su capacidad para proteger a la población".

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"Lo que está sucediendo en el sur del Nilo Azul forma parte de la naturaleza de la guerra, con sus altibajos, y no debe ser motivo de pánico ni socavar la cohesión social", dijo, según la nota.

Esos combates se producen en momentos de alta tensión entre Sudán y Etiopía por acusaciones de Jartum a Adís Abeba de apoyar y permitir ataques transfronterizos de las FAR, incluidas agresiones con drones desde territorio etíope.

Por su parte, Etiopía acusa al Ejército sudanés de respaldar a "mercenarios" vinculados al Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), enfrentado con las fuerzas gubernamentales en la región septentrional etíope.

La guerra en Sudán, desatada en abril de 2023, ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de 14 millones.