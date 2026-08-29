El canciller chino ofrece a Nepal cooperación en rescates tras la riada en la frontera

Wang señaló que China "continuará prestando ayuda humanitaria" y colaborará con Nepal en la apertura de carreteras, las comunicaciones y la asistencia en las zonas afectadas, según la agencia estatal Xinhua.

"La complejidad y dificultad de las labores de socorro no tienen precedentes", aseguró el diplomático chino, que agregó que "los suministros de socorro proporcionados por China están a punto de llegar a Katmandú".

El jefe de la diplomacia china agregó que Pekín ha compartido con Katmandú imágenes de las áreas afectadas y datos obtenidos por satélite e hidrológicos, entre ellos información sobre la evolución de la represa natural formada aguas arriba tras el desastre.

"China ha tomado las medidas necesarias para los ciudadanos nepalíes varados en territorio chino y les ayudará a regresar a Nepal lo antes posible", indicó Wang, que trasladó a su homólogo su esperanza de que Katmandú haga lo propio con los ciudadanos chinos en territorio nepalí.

Por su parte, el funcionario nepalí trasladó sus condolencias por las víctimas registradas en el condado tibetano de Gyirong y agradeció la ayuda proporcionada por China, al tiempo que manifestó la disposición de Nepal a continuar la coordinación en las labores de salvamento y en la búsqueda de desaparecidos.

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Este sábado, Nepal rectificó su decisión inicial de mantener fuera de las zonas afectadas a los equipos internacionales de rescate y autorizara la llegada de un número limitado de especialistas extranjeros en operaciones en túneles, identificación forense y pruebas de ADN, entre ellos expertos procedentes de China.

Uno de los principales focos de preocupación se encuentra en los proyectos hidroeléctricos golpeados por la riada, donde 933 trabajadores permanecen sin localizar y varios túneles quedaron bloqueados por barro, rocas y restos de estructuras.

La riada, atribuida preliminarmente al colapso de una gran masa de hielo en un glaciar nepalí, ha causado al menos 682 muertos y 2.980 desaparecidos según los balances separados de Nepal y China.