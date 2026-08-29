El excandidato presidencial López Aliaga lidera encuesta para volver a ser alcalde de Lima

De acuerdo con un sondeo de la encuestadora CPI publicado este sábado por la emisora radial RPP, el ultraderechista López Aliaga, líder del partido Renovación Popular, cuenta con una intención de voto del 30,6 % para las elecciones convocadas para el domingo 4 de octubre.

En segundo lugar figura el exministro Carlos Bruce, del partido derechista Somos Perú, con 12,4 %; seguido de los también exministros Francis Allison (10 %) y Daniel Urresti (8 %), candidatos de los partidos de derecha Avanza País y Podemos Perú, respectivamente.

Con una intención de voto del 6,7 % está el excandidato presidencial Ricardo Belmont (Obras), seguida de Samuel Deza (5,9 %), del partido fujimorista Fuerza Popular; y de la excongresista de izquierda Susel Paredes (5,5 %), del partido izquierdista Ahora Nación.

La posibilidad de que López Aliaga vuelva a ser alcalde de Lima constituye una reelección inmediata encubierta que prohíbe la normativa peruana, pero que las autoridades electorales han permitido al presentarse ahora al cargo de teniente alcalde (vicealcalde) con un candidato a alcalde, Luis Rubio, que ha renunciado a su candidatura.

Esto hace que, en caso de ganar la lista de Renovación Popular, López Aliaga volvería a ser alcalde de la capital peruana al ser el segundo de la lista de su partido, un método utilizado por decenas de alcaldes en el país para eludir la prohibición de reelegirse en el cargo de manera inmediata.

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López Aliaga fue elegido alcalde de Lima para el período 2023-2026, pero a finales de 2025 renunció al cargo para ser candidato presidencial, donde quedó en tercer lugar, a muy pocos votos de haber pasado a la segunda vuelta contra la derechista Keiko Fujimori, quien acabó enfrentándose al candidato izquierdista Roberto Sánchez.

Pese a que López Aliaga había sido elegido para ser senador, el empresario y político renunció a su asiento en el Senado para, a través de esta estratagema, intentar nuevamente ser el alcalde de Lima.

Ante esta situación, la encuesta revela que 36,2 % de los votantes piensa que este hecho le quita credibilidad a López Aliaga, un 22,3 % lo toma con indiferencia, un 19,4 % cree que demuestra la astucia y liderazgo del político y un 19,2 % tiene dudas de que vaya a completar el periodo 2027-2031.

El sondeo fue realizado entre el 23 y 26 de agosto a mil personas adultas que residen en 38 de los 43 distritos de Lima, con un margen de error del 3,1 %.

El paso del líder de Renovación Popular por la alcaldía de Lima ha estado marcado por múltiples polémicas, como la batalla legal planteada contra los peajes a las concesiones viales otorgadas años atrás a la empresa brasileña Odebrecht, lo que ha derivado en arbitrajes internacionales pueden tener altos costes para el consistorio limeño.

Asimismo, generó mucha controversia su proyecto de instaurar un tren de cercanías en Lima llevó a pagar 22,3 millones de dólares para traer a la capital peruana trenes desechados por la empresa californiana Caltrain, de Estados Unidos, sin que estuviese la infraestructura habilitada para que pudieran operar, lo que causó fuertes pulsos con el Gobierno nacional.