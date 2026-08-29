El Gobierno de Níger dice estar retomando progresivamente el control tras un golpe fallido

En un comunicado leído en la televisión pública, el Gobierno llamó a los ciudadanos a guardar la "calma" y habló de un intento de un grupo de soldados de secuestrar a militares de la base y "efectuar tiros en ciertos lugares sensibles de la ciudad de Niamey", en lo que la fuente anteriormente citada calificó abiertamente como golpe de Estado fallido.

"La rápida reacción de las fuerzas armadas y de seguridad ha permitido contener el disturbio y retomar progresivamente el control de estos sitios", dice el comunicado firmado por el ministro de Defensa, el general Salifou Mody.

El comunicado no especifica si ha habido víctimas o quién está detrás de estos incidentes, más allá de hablar de "un grupo de soldados".

Níger está gobernado por una junta militar encabezada por el general Abdourahamane Tchiani, que tomó el poder tras el golpe de Estado de julio de 2023.

El aeropuerto Diori Hamani y la Base Aérea 101 fueron objeto de un ataque en enero de 2026 que posteriormente fue reivindicado por el Estado Islámico y otro en junio cuya autoría fue atribuida a un grupo vinculado a Al Qaeda.