El Kremlin no ve premisas para una mejora de las relaciones con Europa

"De momento no veo motivos para esperar una mejora en nuestras relaciones con Europa. Los políticos actuales, la generación actual de políticos en el poder, son beligerantes, no solo de palabra sino también de hecho", aseveró en declaraciones a la prensa citadas por la agencia rusa TASS.

Según el representante del Kremlin, los líderes europeos "están movilizando plenamente el potencial militar de Europa y dirigiéndolo contra nuestro país, participando directamente en operaciones militares en nuestra contra".

"Debemos ser conscientes de ello. Por supuesto, debemos mantenernos abiertos a construir relaciones, y de hecho mantenemos esa apertura, pero debemos comprender perfectamente con quién estamos tratando", zanjó.

Las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, deterioradas ya desde la anexión de Crimea en 2014 y el conflicto en el este de Ucrania, tocaron fondo tras el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, tras lo cual Bruselas ha impuesto más de una veintena de paquetes de sanciones.