El ministro de Energía de Tanzania jura como vicepresidente tras dimitir su antecesor

Ndejembi, de 43 años, fue investido ante la presidenta del país, Samia Suluhu Hassan, en un acto celebrado en la sede de la Presidencia en la capital, Dodoma, un día después de que el Parlamento aprobara de forma unánime su candidatura a propuesta del gobernante Partido de la Revolución (CCM).

"Me esforzaré, con gran humildad, por ayudar a la presidenta a servir de puente entre todos los tanzanos, independientemente de su ideología política o religión, de acuerdo con sus directrices", aseguró Ndejembi tras la aprobación parlamentaria.

En el acto de juramento, Hassan felicitó a Ndejembi como decimotercer vicepresidente de este país de África del Este y le instó a estar a la altura de las exigencias de sus nuevas responsabilidades.

"No te conformes con lo mínimo. Crece, hijo nuestro. Te hemos confiado grandes responsabilidades y tengo fe en que tendrás éxito”, dijo la presidenta, citada por medios locales.

Ndejembi, que ejercía de ministro de Energía desde las elecciones generales de 2025, reemplaza en el cargo a Emmanuel John Nchimbi, quien presentó este martes su dimisión tras menos de un año en el puesto.

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La renuncia implica la retirada de la política de Nchimbi, de 54 años, y le convierte en el primer vicepresidente del país en dimitir voluntariamente.

Tras la dimisión, el CCM expulsó del partido al ya ex vicepresidente por indisciplina.

Nchimbi, que era vicepresidente desde el 3 de noviembre de 2025, había hecho declaraciones controvertidas en las últimas semanas en las que instaba a los tanzanos a "luchar por una nueva Constitución", lo que apunta a un posible distanciamiento con la presidenta Hassan.

Hassan fue declarada vencedora de las elecciones del 29 de octubre de 2025, de las que quedaron excluidos sus dos principales rivales.

Las protestas desatadas durante la votación y los días posteriores fueron duramente reprimidas por la Policía. El pasado abril, la comisión de investigación designada por Hassan para investigar la violencia ocurrida alrededor de los comicios cifró en 518 los muertos, afirmando que las movilizaciones no fueron pacíficas sino "actos de violencia".

Expertos de las Naciones Unidas afirmaron que al menos 700 personas murieron durante las protestas, aunque la principal formación opositora, el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema), situó en hasta 1.000 los muertos.

Grupos pro derechos humanos y de la oposición han denunciado una ola de represión y detenciones de disidentes en Tanzania bajo la Presidencia de Hassan, en el poder desde 2021.