El presidente de Honduras llega a República Dominicana para una visita oficial de dos días

Asfura llegó al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), este de Santo Domingo, donde fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Víctor Bisonó.

El mandatario hondureño está acompañado de una comitiva oficial integrada por la secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, Mireya Agüero, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.

Tras su llegada, Asfura se trasladó junto al canciller Bisonó a la Base Aérea de San Isidro, sede de la Fuerza Aérea local, donde será recibido por el presidente Abinader, para dar inicio a la agenda oficial.

Luego, los gobernantes viajarán a la frontera con Haití, donde República Dominicana construye un muro del que ya se han levantado unos 60 kilómetros.

La construcción de ese muro fronterizo se inició en febrero de 2022 y, de acuerdo con las autoridades dominicanas, busca asegurar la defensa nacional, reducir el tráfico de indocumentados, drogas, armas y el contrabando de mercancías de todo tipo.

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Las actividades oficiales continuarán el domingo con el recibimiento de Asfura en el Palacio Nacional, para reunirse con Abinader.

De acuerdo a la información, el acto incluye una reunión privada, para luego celebrarse un encuentro entre las delegaciones oficiales de ambos países.

Luego, los mandatarios tienen previsto ofrecer una conferencia ante los medios de comunicación.

Por último, Asfura acudirá al mausoleo donde descansan los padres fundadores de República Dominicana, antes de su regreso a Tegucigalpa.