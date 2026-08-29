El presidente dominicano muestra a su colega de Honduras el muro fronterizo con Haití

Durante el recorrido, Asfura destacó los avances de República Dominicana en seguridad fronteriza e industria militar y lo calificó como un ejemplo para Centroamérica y el Caribe, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia dominicana.

"La soberanía no tiene precio y la soberanía empieza por cuidar nuestras fronteras", afirmó el mandatario hondureño, que inició este sábado visita oficial en República Dominicana.

El presidente hondureño manifestó su interés en ampliar la cooperación, el comercio y las inversiones entre Honduras y República Dominicana.

Por su parte, Abinader explicó que la visita a la frontera buscaba compartir con su homólogo hondureño la experiencia dominicana en materia de seguridad y control fronterizo.

“Esta industria militar que nosotros hemos visto es una industria militar que ponemos al servicio de los amigos”, afirmó Abinader, quien señaló que República Dominicana está dispuesta a cooperar con Honduras en materia de tecnología y seguridad.

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El gobernante dominicano también abogó por fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre ambos países y destacó la existencia de inversiones hondureñas en República Dominicana y dominicanas en Honduras.

Durante la visita, el ministro de Defensa dominicano, Carlos Antonio Fernández Onofre, explicó que el Gobierno puso en marcha en 2020 la estrategia “Frontera Fuerte”, que contempla el fortalecimiento de la infraestructura, el despliegue militar y la incorporación de tecnología para vigilar la frontera.

Fernández Onofre informó de que se construyeron unos 55 kilómetros de verja, de los cuales 38 corresponden a la frontera norte, además de tramos en Elías Piña, Independencia y Pedernales.

La infraestructura cuenta, según el ministro, con 1.500 luminarias solares, fibra óptica, cámaras inteligentes y una red de drones controlada desde el centro de control de la cartera de Defensa.

A ello se suman unos 11.000 militares desplegados en las distintas líneas de defensa y equipos para reforzar las labores de vigilancia y patrullaje.

El ministro aseguró que estas medidas han contribuido a reducir delitos como el robo de ganado, vehículos y motocicletas en zonas fronterizas.

Tras el recorrido por la frontera, Asfura continuará este domingo su visita oficial con una ceremonia de recibimiento en el Palacio Nacional, una reunión bilateral con Abinader y un encuentro entre las delegaciones de ambos países.

La agenda incluye la firma de instrumentos bilaterales, un almuerzo ofrecido por Abinader y declaraciones de ambos mandatarios.

La visita concluirá con una ofrenda floral de Asfura en el Altar de la Patria, donde descansan los padres fundadores de República Dominicana, antes de su regreso a Tegucigalpa.