El Sonorama Ribera Day lleva el indie a Santander con Kaiser Chiefs e Iván Ferreiro

La tarde ha comenzado con el concierto de la artista de raíces mexicanas, españolas y estadounidenses por Adrie, que desde las 18.45 ha ofrecido a Santander su particular combinación de ritmos latinos con sonidos más alternativos inspirados en el folk y el rock de los años 60 y 70.

El sol y el calor no han impedido que la gente se fuera acercando al escenario para ir tomando posición para el resto de conciertos, que han seguido de la mano de la canaria de La Palma, Valeria Castro, que con percusiones folclóricas, clarinete, violín, guitarras y baterías ha hecho del principio de la noche un momento muy especial.

Castro ha presentado su segundo disco, 'El cuerpo después de todo', tras haber ofrecido conciertos en más de diez países, combinado con algunos de sus temas más conocidos, como 'La raíz' o 'Guerrera'.

El siguiente en subirse al escenario ha sido Iván Ferreiro, que como él mismo ha explicado al principio del concierto, no ha querido decir muchas palabras y ha delegado todos sus mensajes en sus canciones, con una gira que ha recopilado sus clásicos desde su banda Los piratas hasta la actualidad.

Ferreiro ha llenado la campa de La Virgen del Mar con la noche ya cerrada en un concierto en el que la gente se ha dejado la voz con temas como 'Turnedo', 'Años 80', 'El pensamiento circular' o 'El equilibrio es imposible'.

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Tras un rato de pausa, en el que el público ha aprovechado para recargar los vasos y cenar, el escenario se ha preparado para la llegada de León Benavente, que ha llevado su rock alternativo tras el cierre de la gira de su último disco, 'Nueva Sinfonía Sobre el Caos' en enero de 2026 en el Movistar Arena de Madrid.

León Benavente ha sido la última banda española de la noche, tras cuyo concierto ha saltado al escenario la banda de Leeds Kaiser Chiefs, que lleva desde el 2000 ofreciendo indie rock a varias generaciones bajo el liderazgo de Ricky Wilson.

Los cabeza de cartel han hecho que La Virgen del Mar cambiara el registro y cantase algunos de sus himnos de las últimas décadas en el último concierto musical de la noche, demostrando que sus ocho millones de discos vendidos o sus giras con grupos como U2, Foo Fighters o Green Day les han sido más que merecidos.

El festival, que se celebra en Santander por tercera vez y busca acercar el espíritu de los conciertos de Aranda de Duero a la costa, lo ha cerrado el DJ set de Olugbenga, bajista y vocalista de apoyo de la banda británica de indietrónica Metronomy.

El DJ ha puesto fin a una noche que despide el Sonorama hasta 2027 con algunos de los nombres más importantes del indie nacional e internacional.