Familia real acudirá sin reina Mette-Marit a misa fúnebre por Harald V en iglesia de Asker

"Mañana, la Iglesia de Noruega celebrará misas fúnebres en todo el país. Su Majestad el rey Haakon, Su Alteza Real la princesa heredera Ingrid Alexandra, la reina Sonia y el príncipe Sverre Magnus asistirán mañana a las 11.00 horas al servicio fúnebre que tendrá lugar en la iglesia de Asker", indica el comunicado.

Precisa que, como ya es sabido, "Su Majestad la reina Mette-Marit se encuentra aún en fase de recuperación tras el trasplante de pulmón al que se sometió en junio y, por lo tanto, solo puede participar de forma limitada en actos oficiales".

Por ello no estará presente el domingo en la misa en la iglesia de Asker, aunque sí que asistirá a algunos otros actos relacionados con el fallecimiento del rey Harald, agrega.

Iglesias de todo el país celebrarán misas fúnebres el domingo a las 11.00 horas (09.00 GMT), a excepción de la catedral de Nidaros, donde el servicio religioso tendrá lugar a las 17.00 horas (15.00 GMT).

Harald V murió el viernes a primera hora de la mañana en el Hospital del Reino de Oslo, en el que había ingresado el pasado 17 de agosto.

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Una anemia había obligado a hospitalizar a Harald V, pero su estado se agravó al derivar su dolencia en una infección en la sangre.

El féretro del fallecido monarca, el más longevo de Europa, llegó el viernes al Palacio Real pasadas las 19.00 hora local (17.00 GMT), a donde había sido trasladado desde el Hospital del Reino, ante la expectación de muchas personas que se agolpaban a lo largo del recorrido para presenciar, bajo una incesante lluvia, el paso del coche fúnebre.