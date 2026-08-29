Grupo opositor venezolano pide mayor información sobre acuerdo petrolero con EE.UU.

"Este acuerdo se trata de un contrato de interés nacional y en consecuencia debe ser visto y tratado de acuerdo a nuestra Constitución nacional", indicó el grupo en un comunicado publicado en X.

Asimismo, dijo que la política petrolera que ha planteado ha sido clara al favorecer la explotación de las vastas reservas petroleras de Venezuela, la atracción de capitales nacionales e internacionales, un régimen fiscal que no sacrifique los ingresos y al mismo tiempo estimule la extracción de hidrocarburos y el mantenimiento de la propiedad del petróleo para los venezolanos.

"A partir de 2003, la industria petrolera venezolana y especialmente PDVSA fueron objeto de un proceso destructivo que se tradujo en una caída vertical de la producción y de las exportaciones y un incremento sin precedentes del endeudamiento, en el contexto de una corrupción rampante y mal manejo de la industria", añadió.

Ante esto, Unión y Cambio sostuvo que la redemocratización del país suramericano pasa por reconstruir las instituciones, entre ellas la petrolera.

El viernes, Estados Unidos y Venezuela anunciaron un acuerdo histórico por el que Washington controlará más del 20 % de las reservas de crudo venezolano.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, explicó que se contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con "un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo, una inversión de más de 100.000 millones de dólares y más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado".

La mandataria expresó que el convenio fue suscrito gracias al "fortalecimiento de la relación" entre Caracas y Washington, que reanudaron formalmente sus vínculos diplomáticos en marzo pasado tras siete años de ruptura, y tendrá un "impacto significativo en el renacimiento" de Venezuela.

Además, facilitará un "importante flujo de inversiones destinado a la recuperación y reconstrucción de infraestructura estratégica para el desarrollo" de la industria de los hidrocarburos de la nación suramericana, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, describió el acuerdo como "una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano".