Haakon VIII se dirige este sábado por primera vez como rey a la nación noruega

"Su Majestad el rey Haakon VIII pronunciará un discurso en memoria de su padre, el rey Harald. El discurso se retransmitirá hoy, sábado 29 de agosto, a las 19.00 horas", anunció la Casa Real a través de su página oficial.

Es tradición que un nuevo monarca se dirija al pueblo poco después del fallecimiento de un rey, recuerda la agencia NTB.

Así, hace 35 años, cuando falleció el rey Olav, el rey Harald se dirigió a una nación en duelo al día siguiente de la muerte.

En su primer discurso como rey, Harald recordó a su padre y, al mismo tiempo, pidió el apoyo del pueblo para la tarea que entonces tenía por delante.

Harald V murió el viernes a las 06.35 hora local (04.35 GMT) en el Hospital del Reino de Oslo, en el que había ingresado el pasado 17 de agosto.

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Una anemia había obligado a hospitalizar a Harald V, pero su estado se agravó al derivar su dolencia en una infección en la sangre y el pasado jueves su estado era "muy grave".

El féretro del fallecido monarca, el más longevo de Europa, llegó el viernes al Palacio Real bien pasadas las 19.00 hora local (17.00 GMT), a donde había sido trasladado desde el Hospital del Reino, ante la expectación de muchas personas que se agolpaban a lo largo del recorrido para presenciar, bajo una incesante lluvia, el paso del coche fúnebre.