Ingresa en prisión de máxima seguridad exministro investigado por crimen de Villavicencio

"Hecho", escribió el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en un mensaje en X, en el que adjuntó tres fotografías de Serrano tras las rejas y vistiendo el uniforme anaranjado de los reos.

Por su parte, también en redes sociales, el ministro del Interior, John Reimberg, escribió: "El que se creyó intocable, terminó en El Encuentro. En Ecuador, nadie está por encima de la ley".

El secretario de la Administración, José Julio Neira, ya había adelantado en X que a su llegada a Ecuador, Serrano sería "puesto a órdenes de la autoridad competente ya que cuenta con una orden de prisión preventiva por la presunta autoría intelectual" del asesinato de Villavicencio.

El viernes, Noboa había anticipado que Serrano sería trasladado a la llamada Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad del país, construida en su Gobierno para aislar a líderes de grandes bandas criminales a similitud de las cárceles de Nayib Bukele en El Salvador, y en la que también está actualmente recluido el exvicepresidente correísta Jorge Glas.

Serrano es uno de los imputados por la Fiscalía de Ecuador como supuestos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, acribillado a tiros en 2023 a la salida de un mitin en Quito por sicarios colombianos cuando faltaban once días para la primera vuelta de las elecciones extraordinarias, que terminó ganando Noboa.

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"Parece irreal. El ministro del Interior de Correa, el tenebroso José Serrano, al fin donde corresponde. No hay crimen perfecto", escribió en X Amanda Villavicencio, hija del candidato asesinado, al apuntar en redes sociales que "hoy más que nunca Fernando vive".

El exministro correísta, que residía en Estados Unidos desde 2021, fue detenido el 7 de agosto de 2025 por presuntamente excederse del tiempo permitido para permanecer en el país, si bien argumentaba que tenía en marcha una solicitud de asilo político.

Tras conocer sobre la deportación de Serrano, su hija Verónica dijo en redes sociales temer por la vida de su progenitor, a quien calificó como "perseguido político", al que presume pretenden convertirlo en un "preso político y exhibir su cabeza como un trofeo" en las elecciones locales de noviembre próximo, dijo.

Serrano, que durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017) fue su hombre fuerte en política de seguridad, siempre ha rechazado su vinculación con el caso de Villavicencio al considerar que no tiene lógica que se le vincule con la banda criminal Los Lobos, considerados ejecutores del asesinato del candidato presidencial, quienes también asesinaron a su hermano Juan Antonio Serrano.

El exfuncionario, que está distanciado desde hace varios años de Correa, está imputado en el caso Villavicencio junto al exasambleísta correísta y antiguo cabecilla de los Latin Kings, Ronny Aleaga; los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, y tres líderes de Los Lobos, entre ellos Wilmer Chavarríía (Pipo), máximo lííder de la organización criminal.