La Armada de Turquía y el Ejército de Somalia liberan un carguero secuestrado por piratas

El buque, secuestrado cerca de la localidad costera de Jifle, en la región de Nugal, fue liberado "durante la operación que duró diez días", en la que "se destruyeron cuatro embarcaciones utilizadas por los piratas y 14 de ellos perdieron la vida", afirmó Defensa en un comunicado.

"La presión constante de las fuerzas (de ambos países) obligó finalmente a los piratas restantes a abandonar el buque. Las fuerzas tomaron el control total del MV Latuf, que ha reanudado su viaje sin contratiempos", señaló la nota oficial, sin precisar la fecha de la operación.

El operativo se basó en el acuerdo de cooperación en materia de defensa entre Somalia y Turquía, que "fortalece la cooperación bilateral para proteger el litoral somalí, salvaguardar la seguridad marítima y combatir la piratería", añadió Defensa, sin aclarar la suerte de los tripulantes del carguero ni aportar más detalles.

Según medios locales, el barco, de pabellón camerunés, llevaba a bordo diez personas (seis indios, un turco, un georgiano y dos guardias serbios) y transportaba armas y equipos de comunicación aparentemente destinados a instalaciones turcas de entrenamiento militar en la capital de Somalia, Mogadiscio.

La piratería frente a las costas somalíes había disminuido significativamente durante la última década gracias a las patrullas internacionales y a la mejora de las medidas de seguridad.

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Pero las aguas del Cuerno de África, antes patrulladas por buques de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros países en misiones de seguridad, viven ahora el resurgimiento de la piratería somalí por el vacío que han dejado algunos de esos navíos, que se han trasladado para apoyar los ataques contra Irán y los rebeldes hutíes de Yemen.

Según la Organización Marítima Internacional (OMI), en los últimos cuatro meses se han registrado más de 25 incidentes, tanto intentonas como ataques consumados, contra barcos que transitaban por esta región.

Asimismo, la Oficina Marítima Internacional (IMB) publicó a principios de julio un informe en el que advertía que los incidentes de piratería y robo a mano armada contra buques repuntaron en Somalia en el primer semestre de 2026, pese a caer a su nivel más bajo desde 1992 en el mundo.