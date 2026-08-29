La extrema derecha francesa quiere anular 120 impuestos y aplicar la "regla de oro" fiscal

Su delfín y brazo derecho, Jordan Bardella, que sería primer ministro en caso de victoria, anunció este sábado en una entrevista al canal BFMTV que ha establecido "una lista de 120 impuestos" que eliminaría porque considera "vital poner fin a la histeria fiscal" que a su juicio hay en Francia.

"Nuestra política será menos gasto (público) y menos impuestos", subrayó Bardella, que también mencionó la iniciativa de Le Pen de reformar la Constitución para inscribir "una regla de oro" con la que se prohibiría a medio plazo la presentación de presupuesto con déficit.

Una medida que justificó por la "espiral infernal que consiste en negarse a reducir el gasto público y acarrea subidas de impuestos que son insoportables para la Francia del trabajo".

Esa propuesta llega en un momento en el que el problema de la deuda pública francesa aparece como uno de los que dominará la campaña, teniendo en cuenta la presión que ejercen los mercados ante un nivel de déficit que no han conseguido yugular los sucesivos gobiernos y que no hay perspectivas de mejora.

En una encuesta del instituto demoscópico Elabe publicada este viernes por BFMTV y La Tribune, Marine Le Pen confirma su posición de favorita para la primera vuelta, con entre el 34 y el 35,5 % de intenciones de voto, según las diferentes configuraciones de candidatos contempladas.

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Muy por detrás se queda el antiguo primer ministro Édouard Philippe en segunda posición, que recibiría entre el 17 y el 20,5 % y podría calificarse de esa forma para la segunda vuelta.

A continuación aparecen el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, con el 14-14,5 %, y el candidato socialdemócrata Raphaël Glucksmann, con un 14-11,5 %.