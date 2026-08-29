La Marina británica vigila durante tres días a buques rusos en aguas del Reino Unido

La Armada británica explicó hoy en un comunicado que el destructor HMS Duncan, la fragata HMS St Albans y el patrullero HMS Severn vigilaron las actividades del destructor ruso Admiral Levchenko mientras escoltaba el paso de los cargueros General Skobelev y Sparta por el "mar del Norte y el Canal de la Mancha".

Un helicóptero Merlin también participó en el operativo de vigilancia para ofrecer apoyo desde el aire, en el marco de los esfuerzos de Londres y sus aliados para controlar la llamada 'flota fantasma' rusa, creada en 2022 para eludir las sanciones impuestas a Rusia por lanzar la invasión y guerra contra Ucrania.

Durante esta operación de tres días, otro navío británico, el HMS Mersey, mantuvo bajo vigilancia "cerca de la zona" al buque de reabastecimiento ruso Akademik Pashin, señaló la Marina Real en la nota.

Las autoridades británicas trasladaron después las labores de vigilancia "a un aliado de la OTAN frente a las costas de Francia, cerca de Ushant".

"En consecuencia -destacó-, Rusia se vio obligada a desplegar costosos recursos militares, incluida la fragata Neustrashimy, para proteger su cargamento ilegal".

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El jefe del Estado Mayor de la Marina, el general Gwyn Jenkins aseguró en el comunicado que "no hay lugar para la complacencia" e insistió en que los buques de la 'flota fantasma' rusa continúan representando "un riesgo inaceptable" para la seguridad marítima y el medio ambiente.

"Junto con nuestros aliados -declaró-, esta estrategia está obligando a Moscú a desviar sus buques de guerra de su cometido principal. Esto se debe a que Rusia sabe que estamos preparados para actuar de nuevo si fuera necesario".

La Marina Real indicó hoy que sus operaciones contra la actividad rusa en aguas británicas han aumentado un 25 % durante los primeros ocho meses del año en comparación con 2025, con éxitos como la captura el pasado junio del petrolero sancionado Smyrtos en el Canal de la Mancha.

Según Jenkins, aquella operación fue una demostración clara de que el Reino Unido y la Marina Real actuarán contra quienes intenten eludir las sanciones "para financiar la atroz guerra de Rusia contra Ucrania".