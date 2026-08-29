La Policía de Nigeria rescata a dos colombianas tras desmantelar una red de trata

En una operación calificada como "un importante avance en la lucha contra el crimen organizado transnacional", agentes adscritos a la oficina de la Interpol en Nigeria rescataron a las dos mujeres "engañadas para viajar a Nigeria y mantenidas cautivas por una red de trata de personas", señaló la Policía en un comunicado.

La misión se llevó a cabo tras recibir información de inteligencia de la Interpol en Bogotá el pasado 26 de agosto sobre dos mujeres colombianas, identificadas como María Camila Rodas Ortiz y Yuliet Fernanda Ríos Mesa.

Las víctimas -precisó- se hallaban "retenidas contra su voluntad y sus documentos de viaje fueron confiscados por ciudadanos chinos que actualmente se encuentran prófugos".

Tras recibir la información, los agentes iniciaron una operación encubierta de rastreo y localizaron la red criminal en Lagos, donde "ambas víctimas fueron rescatadas sanas y salvas ese mismo día".

Los sospechosos lograron huir, aunque "se han intensificado los esfuerzos para localizar y arrestar a todos los miembros de la banda", enfatizó el cuerpo de seguridad.

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Las dos víctimas -aseguró- "se encuentran bajo custodia y reciben el apoyo necesario".

Asimismo, la Embajada de Colombia en Ghana colabora estrechamente con la Policía nigeriana para "conseguir alojamiento en hoteles para las víctimas y gestionar la documentación de viaje de emergencia para garantizar su regreso seguro a Bogotá", según la nota oficial.

Tras el éxito del rescate, el inspector general de la Policía de Nigeria, Olatunji Rilwan Disu, reafirmó la importancia de "la colaboración con socios internacionales encargados de la aplicación de la ley para combatir la delincuencia transfronteriza".