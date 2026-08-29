León XIV establece normas para permitir la destitución de patriarcas orientales

El pontífice estadounidense ha publicado este sábado un 'motu propio' (documento papal) titulado 'Mutua Concordia' con el que reforma algunos artículos del Código de Cánones de las Iglesias Orientales.

Son antiguas iglesias asentadas en el este del Mediterráneo, la Europa oriental, Asia, África o el Cáucaso que acatan la autoridad de la Santa Sede, como la siria, maronita, armenia, caldea o copta, y cuyo líder o patriarca es elegido por el Sínodo de Obispos.

León XIV considera que la facultad de este organismo electivo, el Sínodo de Obispos, debe ser "ampliada" para garantizar una especie de equilibrio de fuerzas entre el patriarca y sus electores.

El papa cree que "si el sagrado vínculo entre el Patriarca y el resto de obispos se viera irreparablemente comprometido, implicaría una grave herida que debe ser remediada", tal y como le han solicitado "numerosos" prelados orientales.

El citado Código de Cánones carece de disposiciones que regulen casos de grave discordia y, por ello, León XIV ha decidido reformarlo para establecer "un proceso ordenado para la remoción de un patriarca por parte del Sínodo de Obispos".

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"En situaciones de particular emergencia que impliquen una grave e irremediable ruptura de la comunión, el Sínodo de los Obispos debe estar facultado para ejercer una autoridad canónica que le permita exigir al Patriarca que responda por su actuación", alega el papa.

En primer lugar, tras haber consultado al Dicasterio de Textos Legislativos y el de las Iglesias Orientales, el papa ha reformado el artículo 106 del Código para permitir que el Sínodo elector sea convocado para pedir la dimisión o explicaciones a un patriarca.

En caso de que el líder de una iglesia "omita el cumplimiento de sus obligaciones", el Sínodo podrá "legítimamente ser convocado" por el obispo de mayor antigüedad por ordenación con derecho a voto y, si este se niega, esa facultad pasará a sus sucesores.

Asimismo, León XIV cambia la regla según la cual el mandato de un patriarca expira en caso de "muerte o renuncia propia" e incluye la posibilidad de que el Sínodo pida su destitución.

"Por una causa grave, reconocida como tal por el Sínodo de los Obispos de la Iglesia patriarcal, el mismo Sínodo, convocado de acuerdo con lo previsto (...), puede pedir al Patriarca que renuncie al oficio", se lee en el documento pontificio.

Si, tras esta petición el patriarca decide permanecer en su cargo, el obispo de mayor antigüedad someterá su destitución al voto secreto de al menos dos tercio de la asamblea sinodal, siempre "respetando el derecho de defensa" del patriarca.

Después, se informará "a la mayor brevedad" al papa, a quien "corresponderá dar su consentimiento" a la destitución.