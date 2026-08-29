Marruecos intercepta una embarcación con 200 migrantes que intentaban llegar a Canarias

Un comunicado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Reales indicó que la embarcación fue interceptada a 185 kilómetros al suroeste de Dajla (Sáhara Occidental).

Las personas rescatadas, entre ellas mujeres y menores, fueron trasladadas al pueblo pesquero de Roc-Chico, unos 190 km al suroeste de Dajla, agregó la fuente.

Las Fuerzas Armadas no precisaron el origen de los migrantes y apuntaron que, tras recibir la atención necesaria a bordo, fueron entregados a la Gendarmería Real para los "trámites administrativos habituales.

La ruta de África Occidental a Canarias es una de las más utilizadas por las mafias de tráfico de personas.

Hasta el pasado 15 de agosto, se contabilizaron cerca de 5.000 llegadas a las islas españolas, una caída próxima al 60 % frente al mismo periodo del ejercicio anterior.

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Pese a la reducción de llegadas, la ONG Caminando Fronteras estima que, entre enero y mayo, al menos 635 personas murieron o desaparecieron en la ruta atlántica.