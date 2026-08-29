México detecta trámites de unas 40.000 personas luego de ser reportadas como desaparecidas

Los datos forman parte de la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) mediante la Plataforma Única de Identidad, creada tras las reformas legales aprobadas en julio de 2025 para fortalecer los mecanismos de búsqueda.

En un comunicado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, explicó que el Gobierno incorporará a diez especialistas nacionales y extranjeros en análisis de datos, estadística, matemáticas, inteligencia artificial y programación para revisar técnicamente las bases del registro y los procesos de búsqueda.

La existencia de una actividad posterior al reporte, explicó la Secretaría de Gobernación (Segob), no implica por sí misma que una persona haya sido localizada, por lo que las autoridades deberán verificar las coincidencias y determinar la situación de cada caso.

La revisión forma parte de diez acciones con las que el Gobierno de Claudia Sheinbaum busca mejorar la calidad de la información sobre desaparecidos, acelerar las búsquedas y enfrentar el rezago forense.

Según los datos presentados por la Segob, durante los últimos dos meses las autoridades federales y estatales consiguieron 3.039 localizaciones mediante mecanismos de búsqueda generalizada.

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A ellas se suman 2.572 personas localizadas en los últimos seis meses a través de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), la mayoría durante las primeras 48 horas posteriores al reporte.

Las brigadas territoriales de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) localizaron además con vida a 1.075 personas, de las cuales, según el Gobierno, un 86 % correspondió a ausencias voluntarias no relacionadas con algún delito.

La estrategia contempla también que cada reporte de desaparición cuente con una carpeta de investigación, reforzar las búsquedas en hospitales y centros penitenciarios e implementar un Plan Nacional de Identificación Humana con la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales.

El Gobierno anunció asimismo una ruta por los estados para reunirse con familiares y colectivos, revisar perfiles genéticos y carpetas de investigación y coordinar a las fiscalías y comisiones locales de búsqueda.

México afronta una crisis de desapariciones que ha dejado más de 130.000 personas desaparecidas y no localizadas, según el registro oficial, además de un persistente rezago en la identificación de restos humanos.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el Ejecutivo está “modificando esquemas de trabajo, innovando estrategias, capacitando personal y usando las herramientas necesarias” para localizar a los desaparecidos.