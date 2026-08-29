Natanael Cano, Danna Paola, Belinda, Kany García y Carín León, entre los estrenos latinos

Natanael Cano publicó 'Natanael Cano, Vol. 1', un disco de 15 canciones con el que regresa a los corridos tumbados que él popularizó. Lo encabeza el romántico 'Mar azul', y suma a Gabito Ballesteros, Adriel Favela, Javier Rosas y Dan Sánchez, entre otros. Incluye además dos versiones ajenas: 'Por amarte así', de Cristian Castro, y 'Frente a frente', de Jeanette.

La mexicana Danna Paola, que ahora firma solo como Danna, estrenó 'Wet Dreams', un EP de siete canciones sobre el deseo y la sensualidad. Es el segundo capítulo de su proyecto 'Visions', tras 'Lucid Dreams' (abril), e incluye 'Dolce Vita', su primer dueto con Belinda. Las dos lo presentaron como la respuesta a la rivalidad que arrastran desde la televisión infantil. En las otras dos colaboraciones canta con El Malilla y con Nicole Horts.

La puertorriqueña Kany García y el mexicano Carín León estrenaron 'El sombrero y la camisa', su segunda canción juntos tres años después de 'Te lo agradezco'. Aquel tema supera los 430 millones de reproducciones en Spotify y fue candidato al Latin Grammy a canción del año en 2024. El tema se suma a 'Puerta abierta', el décimo álbum de García, que salió en abril y que ella recorre en una gira de 76 conciertos.

El colombiano Ovy on the Drums, el productor detrás de buena parte de los éxitos de Karol G, publicó 'Me necesita' con el puertorriqueño Justin Quiles y el español Mvrk. Es un reguetón sobre la relación a la que dos personas vuelven aunque sepan que les hace daño. Mvrk, criado en el barrio madrileño de Vallecas, terminó en febrero su última gira en el Movistar Arena.

Los puertorriqueños Clarent y Omar Courtz publicaron 'Ojos brujos', un tema de base electrónica con estribillo de pop y versos de trap, producido por Turbo. Es un adelanto del primer álbum de Clarent, que en enero publicó el EP 'No vuelve a suceder' y al que Billboard incluyó entre sus artistas a seguir. Los dos ya habían cantado juntos en 'Scat Pack'.

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El puertorriqueño Brray estrenó 'Kobe Brray' el lunes 24, en homenaje al 24 que llevó a la espalda el baloncestista de Los Angeles Lakers Kobe Bryant (1978-2020). El trap da nombre a su próximo álbum y sus rimas hablan de ambición y de lealtad, con el deporte como hilo. Llega tras los adelantos 'Querida muerte', 'Casino' y 'La sacra famiglia'.

El mexicano Santa Fe Klan estrenó el lunes 'Por Sonora', un tema sobre el orgullo mexicano y la superación que dedicó a su pareja, la boxeadora Camila Zamorano, campeona del mundo del peso átomo a los 18 años. El rapero, que toma su nombre del barrio de Guanajuato donde creció, se lo cantó el 22 de agosto en San Luis Potosí, antes de que ella defendiera el título.