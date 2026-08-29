Nepal empieza a sepultar víctimas no identificadas ante la descomposición de los cuerpos

El subinspector de la Fuerza de Policía Armada en Kurintaar, Pramod Pathak, informó a EFE de que las autoridades han empezado a gestionar la disposición final de los cuerpos recuperados del río.

Según la Oficina de Policía del Distrito de Chitwan, 100 de los 269 cuerpos recuperados del río ya habían sido enterrados hasta el sábado. El resto de los cadáveres se irán sepultando de forma gradual, indicaron fuentes policiales.

Los cuerpos y restos humanos recuperados de las orillas del río y almacenados en diversas instalaciones se han deteriorado significativamente, lo que imposibilita la identificación a simple vista, señaló Pathak.

La Policía decidió sepultar los cuerpos no identificados y no reclamados al amparo de la Directiva de Gestión de Cuerpos No Identificados y No Reclamados de 2026, como una medida de emergencia para evitar una mayor descomposición y garantizar una disposición segura, digna y legal.

Se tomarán muestras de ADN de todos los cadáveres antes de ser enterrados, al tiempo que se mantendrán registros detallados mediante números de identificación únicos, según la Policía.

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El lugar elegido para la sepultura es un área abierta en Devghat, en el centro de Nepal.

A cada cuerpo se le ha asignado un número de identificación único grabado en una placa de acero, lo que permitirá a los familiares localizar y exhumar los restos en caso de que los análisis de ADN confirmen posteriormente una coincidencia, explicaron las fuentes policiales.

Esta medida se produce mientras las autoridades continúan recuperando cuerpos del río Trishuli tras la riada que devastó zonas del norte de Nepal el miércoles, en una tragedia que deja un balance de 682 muertos entre Nepal y la región china del Tíbet, así como cerca de 3.000 personas en paradero desconocido.