Nepal rectifica y permite asistencia extranjera limitada para los rescates

El Gobierno había asegurado el miércoles que los equipos nepalíes tenían capacidad suficiente para asumir las labores de rescate, pero tres días después cambió de posición tras recibir peticiones de países con ciudadanos entre los desaparecidos.

"Recibimos una petición de la comunidad internacional para permitir al menos la entrada de equipos de búsqueda y rescate porque también hay ciudadanos de esos países desaparecidos en las inundaciones", dijo el ministro de Exteriores, Sishir Khanal.

"Estamos permitiendo un número limitado de expertos en determinadas áreas", añadió.

Tras una evaluación del Centro Nacional de Gestión de Desastres, un comité interministerial autorizó la llegada de especialistas de India, China, Australia y Corea del Sur con experiencia en rescates en túneles, análisis de ADN y exámenes forenses.

Uno de los principales desafíos está en los proyectos hidroeléctricos golpeados por la riada, donde 933 trabajadores y empleados continúan sin ser localizados, según la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres.

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En varios de esos complejos, el agua y los corrimientos de tierra bloquearon accesos y dejaron túneles cubiertos por barro, roca y restos de estructuras, mientras Nepal reconoce que carece de parte del equipamiento y la experiencia necesarios para algunas de esas operaciones.

La identificación de las víctimas plantea otro problema, ya que los cuerpos recuperados han ido apareciendo también mucho más abajo en el curso del Trishuli, arrastrados por la corriente hasta otros distritos, lo que ha obligado a distribuirlos entre hospitales y morgues de distintas ciudades y a habilitar espacios temporales.

Cuando no es posible reconocer un rostro, la identificación pasa por la ropa, objetos personales, cicatrices, tatuajes, huellas dactilares y, en los casos más difíciles, pruebas de ADN.

La riada arrasó esta semana varias localidades a lo largo de los ríos Bhotekoshi y Trishuli y ha dejado cientos de muertos y miles de desaparecidos.

Las autoridades de Nepal elevaron este sábado a 669 la cifra de cuerpos recuperados tras la devastadora riada, lo que eleva el total de fallecidos entre Nepal y el Tíbet a 676 personas y mantiene a casi 3.000 en paradero desconocido en ambos lados de la frontera.

En cuanto a los extranjeros afectados, la Junta de Turismo de Nepal (NTB) ha detallado que un total de 184 turistas han sido rescatados con vida y 420 continúan desaparecidos. Entre los rescatados se incluyeron este sábado dos ciudadano españoles.

Los indios constituyen el grupo más numeroso entre los extranjeros desaparecidos, con 178 personas, seguidos por 65 estadounidenses, 53 ucranianos, 35 australianos y 33 británicos, según la Oficina de Turismo de Nepal.

Más de 15.000 miembros de las fuerzas de seguridad participan en las labores de búsqueda y rescate.