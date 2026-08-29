Opositores venezolanos creen que economía mejorará a largo plazo con unas elecciones

"La única manera de verdaderamente reactivar a largo plazo la economía venezolana y hacer que este acuerdo beneficie a ambas partes es con una elección libre que lleve a un gobierno representativo, a reglas claras de juego", indicó Guanipa en una publicación en X.

A su juicio, la nación caribeña no puede explotar sus riquezas sin una "cuantiosa" inversión privada extranjera, por lo que cree que el convenio tiene el potencial para que la industria se reactive.

Sin embargo, considera que el punto central para que el acuerdo sea duradero es que los venezolanos vean los beneficios directos en generación de empleos, más inversiones, ingresos y un nuevo repunte económico.

Guanipa cree que mientras la "gente que destruyó" -en alusión al chavismo- el país y Petróleos de Venezuela (PDVSA) siga manejando el dinero que salga de ese acuerdo, "pues se está construyendo un rascacielos con pilares de barro".

Entretanto, el diputado Capriles sostuvo que hay "muchas dudas" y la opacidad sigue imperando en cuanto a este nuevo acuerdo.

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"Los venezolanos no tenemos ninguna confianza en quienes administran la hacienda pública (años de corrupción) y la única manera que eso cambie es que gente nueva y sin vicios asuma dicha administración", apuntó en X.

Capriles cuestionó cuál es el alcance del acuerdo petrolero con Estados Unidos, su base legal, qué recibirán los venezolanos y qué van a entregar y en qué condiciones.

"El país tiene derecho y exige respuestas", apostilló.

El viernes, Estados Unidos y Venezuela anunciaron un acuerdo histórico por el que Washington controlará más del 20 % de las reservas de crudo venezolano.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, explicó que se contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con "un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo, una inversión de más de 100.000 millones de dólares y más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado".