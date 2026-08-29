Partido opositor denuncia falla eléctrica en varias regiones en el oeste de Venezuela

"Usuarios en Mérida, Táchira, Trujillo, Barinas, Lara y Zulia han reportado fallas eléctricas hasta los momentos", indicó la formación en un mensaje publicado en X.

Asimismo, exigió "respuestas inmediatas" ante esta situación que se vive de forma constante en las regiones alejadas de Caracas.

"Basta de negligencia de quienes durante 27 años han destruido nuestro país", añadió PJ.

Por su parte, el exalcalde de Maracaibo (capital de Zulia) Rafael Ramírez Colina denunció en X que hubo "racionamiento" del servicio "toda la tarde" y ahora se registra un apagón masivo en ese estado.

"Ningún convenio petrolero será suficiente para mejorar nuestra calidad de vida mientras gobiernen los mismos incapaces que acabaron con el sistema eléctrico", apostilló.

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Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, mientras que la oposición, organizaciones no gubernamentales y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió recientemente a los venezolanos ahorrar luz y agua ante los posibles efectos del fenómeno climático del "Superniño", como se conoce de forma coloquial a un episodio de El Niño de gran intensidad.

Hasta el momento, ni la estatal Corporación Eléctrica (Corpoelec) ni el Ministerio de Energía Eléctrica han dado información sobre esta falla en el servicio.