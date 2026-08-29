Perú mantiene una "alta probabilidad" de que El Niño alcance una magnitud extraordinaria

El último reporte del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) de Perú, difundido en la noche del viernes, determinó que la probabilidad de que El Niño sea extraordinario en los siguientes meses ronda el 70 % y para enero baja levemente a 62 %, mientras que en febrero y marzo la probabilidad es que la intensidad desciende a entre fuerte y muy fuerte.

Para el trimestre entre agosto y octubre se prevé la continuidad de temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa, sin descartar que puedan batirse récords históricos.

Asimismo, se espera que en los ríos de la cuenca del océano Pacífico se registren, predominantemente, caudales dentro de sus valores normales.

El Niño es un fenómeno que se repite sin una frecuencia fija y que se caracteriza por un atípico calentamiento del Pacífico Este Tropical, lo que genera lluvias torrenciales en la costa norte de Perú y de Ecuador que devienen en inundaciones, desbordamientos de ríos y huaicos, término usado en Perú para nombrar a los aluviones.

En virtud de estos pronósticos, las autoridades peruanas trabajan con el escenario más adverso posible, lo que significa la posibilidad de que 1,2 millones de personas se vean afectadas en el país, la mayoría en la costa norte del país.

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Los trabajos de prevención se centran en estas semanas en limpiar los cauces de los ríos para facilitar el flujo del agua en caso de crecida y que no queden obstruidos y desbordados en zonas pobladas, como es el caso de la ciudad de Piura, en el norte, que siempre se ha visto afectada en estos eventos.