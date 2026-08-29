Perú selecciona el documental 'Vino la noche' para concursar en los premios Oscar y Goya

'Vino la noche' es la ópera prima del director peruano Paolo Tizón, un documental que ofrece una mirada cercana al proceso de preparación de las fuerzas especiales destinadas al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca cocalera de Perú, donde también opera el último remanente del grupo subversivo Sendero Luminoso.

La historia sigue a un grupo de jóvenes que se enlistan voluntariamente en las Fuerzas Armadas de Perú con la aspiración de convertirse en "hombres de guerra".

En medio de la exigencia y disciplina del mundo militar, la película también muestra los vínculos de compañerismo, cuidado y compasión que surgen entre ellos.

El Ministerio de Cultura de Perú señaló en un comunicado que la selección estuvo a cargo de un comité independiente conformado por especialistas del sector cinematográfico peruano, propuestos por gremios y asociaciones cinematográficas del país, quienes realizaron el visionado de las películas y determinaron, mediante votación, las obras que representarán al Perú en ambos certámenes.

El documental tuvo su estreno mundial en la República Checa, durante la 58 edición del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, donde recibió el premio especial del Jurado y el Premio Fipresci a la mejor película.

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En 2025, la película también tuvo una destacada participación en España, donde Paolo Tizón recibió la Biznaga de Plata a mejor dirección en la sección documental de la 28 edición Festival de Málaga.

A nivel nacional, 'Vino la noche' se estrenó en salas de cine comercial el 13 de noviembre de 2025. Su producción fue posible gracias al concurso de proyectos de documental de formato largo del Ministerio de Cultura, en 2021, en el que recibió un estímulo económico de 288.000 soles (unos 85.500 dólares).