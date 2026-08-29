Rescatan con vida a una niña de seis años tras 60 horas atrapada en un hueco en Nepal

Los equipos tuvieron que abrirse paso a mano entre piedras, maderas, planchas metálicas y fragmentos de estructuras acumulados por la corriente hasta alcanzar el estrecho hueco donde había quedado atrapada.

La menor salió en brazos de los rescatistas con el cuerpo inerte y aparentemente inconsciente, mientras varios agentes la sostenían y la alejaban de una zona cubierta por barro y escombros.

Después de la extracción fue atendida por los equipos de emergencia y, en imágenes posteriores, aparece ya consciente, abrigada y recibiendo alimento en un puesto de seguridad próximo a Timure.

Tras varios días, los equipos trabajan sobre capas de barro, roca y restos de viviendas que en algunos puntos comienzan a secarse y compactarse, lo que obliga a retirar el material lentamente y reduce las posibilidades de encontrar personas con vida bajo el lodo y los escombros.

Timure, cerca de la frontera con China, quedó entre las localidades más golpeadas por la avenida de agua, que arrasó viviendas, comercios e infraestructuras a lo largo del corredor del Bhotekoshi y el Trishuli.

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Miles de militares, policías y miembros de la Policía Armada continúan desplegados en las labores de búsqueda y rescate, mientras los helicópteros siguen siendo necesarios para alcanzar algunos puntos donde los accesos terrestres permanecen interrumpidos.

En paralelo, los equipos siguen recuperando cuerpos arrastrados río abajo, algunos a gran distancia de los lugares donde desaparecieron, en una catástrofe que ha dejado cientos de muertos y miles de personas todavía sin localizar.

A medida que pasan las horas, los rescates con vida se han vuelto cada vez menos frecuentes y buena parte de la operación se concentra ya en localizar desaparecidos entre el barro y los restos de las construcciones destruidas.

El rescate de la niña quedó registrado en un vídeo difundido este sábado por la Policía Armada de Nepal, que situó en casi 60 horas el tiempo transcurrido desde la riada hasta su localización.