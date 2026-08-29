Sudáfrica acusa a Israel de violar órdenes de la CIJ sobre un supuesto genocidio en Gaza

"Las órdenes de la Corte son vinculantes para Israel, y la comunidad internacional también tiene la obligación de proteger al pueblo palestino del genocidio, lo que incluye tomar todas las medidas necesarias para prevenirlo y castigarlo", argumentó el Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación en un comunicado.

"Lamentablemente -aseveró-, Israel no ha cumplido con las órdenes. Sudáfrica continúa explorando todas las vías a su alcance para lograr el cumplimiento total e inmediato de las órdenes de la Corte por parte de Israel".

Pretoria recordó que la CIJ ha emitido "tres órdenes de medidas provisionales jurídicamente vinculantes contra Israel", con el fin de proteger los derechos del pueblo palestino en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Crimen de Genocidio.

Según el Gobierno sudafricano, el tribunal determinó que existe un "riesgo real e inminente" de que se produzca "un daño irreparable a los derechos de los palestinos en Gaza a ser protegidos del genocidio".

El 25 de agosto de 2026, precisó, Sudáfrica presentó ante la CIJ un amplio expediente informativo para asistir al comité de jueces encargado de supervisar la aplicación de las medidas provisionales y de recomendar posibles opciones a la Corte.

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Hasta agosto de 2026, según Pretoria, al menos 73.407 palestinos habían muerto y 174.335 resultaron heridos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 (cuando empezó la ofensiva militar de Israel en Gaza tras el ataque del grupo islamista Hamás en territorio israelí), lo que representa más del 10 % de la población palestina en la franja.

"Se estima que un total de 46.000 palestinos supervivientes en Gaza, incluidos niños, viven con graves lesiones relacionadas con el conflicto, como amputaciones y traumatismos craneoencefálicos y de la médula espinal", subrayó el Ministerio de Relaciones Internacionales.

Las relaciones entre ambos países se han enrarecido desde que Sudáfrica acusó a finales de diciembre de 2023 a Israel ante la CIJ de presuntos crímenes de genocidio cometidos en su guerra contra Hamás en Gaza.

Se inició así un procedimiento en el que Pretoria que sostiene que Israel incumplió su obligación de prevenir un genocidio, como exige la Convención.

Israel, por su parte, ha negado firmemente las acusaciones de genocidio y ha criticado a Sudáfrica por actuar "como el brazo legal" de Hamás.