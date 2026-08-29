Turquía convoca al embajador ucraniano tras ataques a dos buques turcos

Durante el encuentro, las autoridades turcas transmitieron al diplomático "la reacción de Ankara ante recientes ataques en cuestión" y trasladaron "las advertencias necesarias", según informó la agencia estatal de noticias Anadolu.

Asimismo, la cancillería turca, que citó fuentes de Exteriores, hizo "hincapié en la importancia de garantizar la seguridad de la navegación, las tripulaciones, las embarcaciones y el medio ambiente en el mar Negro".

Según las fuentes, el buque Lider Bordo Mavi, operado por la marina mercante turca, fue alcanzado el pasado miércoles frente a la ciudad portuaria rusa de Tuapsé, y el el Lider Kocatepe, enviado al día siguiente a la zona para remolcarlo, fue asimismo blanco de un segundo ataque.

Un informe de la Asociación Turca de Armadores (TAB) señala que un total de 146 buques comerciales han sufrido daños desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Estos incidentes obedecen a impactos de misiles o drones, minas a la deriva e interceptaciones armadas.

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El documento destaca un notable repunte en 2026: tras registrarse 13 incidentes en 2022, 8 en 2023, 5 en 2024 y 13 en 2025, la cifra se ha disparado hasta los 82 en lo que va de año.

De la totalidad de barcos afectados desde el comienzo del conflicto (146), 34 eran de propiedad o control turco, mientras que cinco enarbolaban pabellón de ese país.