Acusan de traición al líder opositor de Zambia tras los polémicas elecciones generales

"Han sido formalmente acusados de un cargo de traición", afirmó Katole, citado por medios locales, al precisar que los imputados están detenidos en "varias comisarías de policía" de la capital Lusaka.

Mundubile, de 55 años y miembro del Partido Nacional de Reconciliación por la Unidad y la Prosperidad NRPUP, en inglés), fue detenido el pasado jueves, tras ser citado la pasada semana por la Policía por presuntas "amenazas a la seguridad nacional".

El inspector general de la Policía, Graphel Musamba, informó entonces de que los dos opositores fueron citados por "las diversas actividades alarmantes que se han estado produciendo en el país" y que, según las fuerzas de seguridad, tienen "potencial de amenazar o socavar la seguridad nacional".

Además, según Musamba, se están investigando "activamente" posibles delitos de terrorismo y financiación del terrorismo.

Mundubile, que cuestionó los resultados de las elecciones, aseguró hallarse en una localización no conocida bajo protección debido a amenazas, mientras medios locales reportaron que él y Zulu habrían estado refugiados en instalaciones de Naciones Unidas en Zambia.

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El inspector general aseguró que el opositor se había "refugiado bajo el derecho internacional con una conocida organización internacional", sin dar más detalles.

Esos hechos ocurrieron después de que la Policía confirmase la muerte del exdiputado y exministro zambiano Mutotwe Kafwaya por un disparo en una operación de seguridad contra una supuesta milicia en Lusaka, en la que fueron detenidas once personas, incluidos miembros de la oposición, un día después de las elecciones.

Las autoridades sostienen que Mundubile estaba en el lugar de los hechos, mientras el opositor denunció que el operativo tuvo lugar contra su residencia y lo tildó de "atentado" contra su vida.

Mundubile también pretendía recurrir los resultados anunciados por la Comisión Electoral de Zambia (ECZ), que dio como vencedor con el 60,5 % de los votos al presidente del país, Hakainde Hichilema, para un segundo mandato de cinco años, frente al 37,9 % del aspirante opositor.

Sin embargo, la posibilidad de presentar impugnaciones se vio bloqueada por el cierre de los tribunales en la mañana del 24 de agosto, cuando vencía el plazo constitucional de siete días para hacerlo, según denunció este miércoles la organización Human Rights Watch (HRW).

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó la pasada semana al cese de "arrestos arbitrarios" en Zambia, mientras la Unión Europea (UE) alertó sobre irregularidades en el escrutinio.

Zambia se ha convertido en uno de los escenarios de la competencia geopolítica entre potencias como China, Estados Unidos y la UE por su riqueza mineral y, en concreto, sus reservas de cobre, del que es uno de los principales productores de África.