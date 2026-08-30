Al menos seis muertos al naufragar un ferry con 270 personas a bordo al norte de Chipre

En declaraciones a la agencia oficial turca Anadolu, Üstel afirmó que en la embarcación viajaban 267 personas, de las que 172 fueron rescatadas por la guardia costera de la República Turca del Norte de Chipre (RTNC).

“Había 259 pasajeros y 8 tripulantes. El barco debía zarpar hacia Turquía ayer, pero debido a las condiciones meteorológicas, partió hoy. Sin embargo, la primera ola impactó en alta mar y, mientras el capitán intentaba salvar la situación, el barco comenzó a hacer agua con la segunda ola”, declaró el jefe de Gobierno.

El mandatario admitió que entre los rescatados hay heridos que están siendo trasladados a hospitales turcochipriotas.

Previamente, el embajador de Turquía en Nicosia, Ali Murat Basceri, había avanzado que, si bien "un gran número de personas" han sido rescatadas por la guardia costera turcochipriota, "se han producido pérdidas de vidas humanas".

Según dijo el diplomático a la radiotelevisión pública turca TRT, La embarcación emitió una llamada de socorro (mayday) a las 12:10 hora local (09:10 GMT), informando de que estaba "haciendo agua" a una distancia de unas tres millas al norte de la costa de Chipre.

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Por su parte, el Comando de las Fuerzas de Seguridad de la RTNC declaró en un comunicado que el buque de pasajeros zozobró a 8 kilómetros del puerto de Girne (Kirina en griego).

El comunicado indicaba que, tras recibir el informe, el Comando de las Fuerzas de Seguridad, el Comando de la Guardia Costera, la Presidencia de la Organización de Defensa Civil y la Dirección General de Policía respondieron al incidente con todos sus recursos, incluidos los navales y aéreos.

También se informó de que buques de las Fuerzas Navales turcas, junto con elementos del Comando de la Guardia Costera, continúan las operaciones de búsqueda y rescate en la región.

Testigos presenciales afirmaron que algunos pasajeros saltaron al mar después de que el barco comenzara a hacer agua.

Las autoridades han abierto una investigación sobre las causas del accidente.