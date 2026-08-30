'Brothers', de Matthew McConaughey y Woody Harrelson, la serie más destacada de septiembre

Un mes en el que llegará la sexta temporada de una serie de culto, 'Slow Horses', la nueva entrega de 'Monster', en esta ocasión dedicada a Lizzie Borden, conocida como 'la loca del hacha', o 'Neagley', la primera serie derivada de 'Reacher'.

McConaughey y Harrelson interpretan versiones ficticias de sí mismos, como dos amigos que descubren que podrían ser hermanos biológicos, algo que les ocurre en la realidad a los dos actores, que nunca han querido hacerse pruebas para ver si son hermanos de padre.

Una "historia emotiva, caótica y tremendamente divertida sobre la amistad, la familia, la fama y la complicada frontera entre el mito y la realidad", según la sinopsis facilitada por la plataforma.

La sexta temporada de esta ficción de espías protagonizada por Gary Oldman empieza con los Slow Horses (los caballos lentos, título de la serie y nombre que se da a los espías que la protagonizan) en plena huida, mientras Diana Taverner los enreda a todos en un peligrosísimo juego de represalias y venganza.

Con una séptima temporada ya confirmada, esta serie de culto cuenta con una espectacular factura y un no menos destacado reparto, que incluye a Kristin Scott Thomas, Olivia Cooke, Jack Lowden, Saskia Reeves, Christopher Chung, Samuel West, Jonathan Pryce o Hugo Weaving.

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'Monster', la serie centrada en asesinatos reales creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, regresa con una cuarta entrega de ocho episodios centrada en el primer "monstruo femenino de la serie, Lizzie Borden".

"Atrapada en un hogar victoriano marcado por la crueldad, Lizzie Borden mata brutalmente a sus padres a hachazos y conmociona a todo el país", señala Netflix sobre una serie protagonizada por Ella Beatty, Charlie Hunnam, Vicky Krieps, Rebecca Hall, Billie Lourd o Sarah Paulson.

La primera serie derivada de 'Reacher' está centrada en Frances Neagley (Maria Sten), una investigadora privada de Chicago y antigua protegida de Jack Reacher en la Unidad de Investigaciones Especiales 110 del Ejército.

Una serie de acción de ocho capítulos que llega tras finalizar la cuarta temporada de 'Reacher', el famoso personaje creado por Lee Child que fue interpretado por Tom Cruise en el cine y por Alan Ritchson en su salto a la pequeña pantalla.

El rapero Jay-Z repasa su carrera, su proceso creativo y sus experiencias vitales en una charla con el productor discográfico Rick Rubin que ha dado para una serie documental de ocho capítulos, de los que los dos primeros se estrenarán el 18 de septiembre para después llegar dos nuevos cada viernes hasta el 9 de octubre.

La decimotercera entrega de esta serie de terror creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk trae de vuelta a algunos de los personajes más conocidos de las temporadas anteriores, como Constance Langdon (Jessica Lange), Cordelia Goode (Sarah Paulson), Madison Montgomery (Emma Roberts), Marie Laveau (Angela Bassett) o Kai Anderson (Evan Peters).

En esta segunda temporada, que cuenta con seis episodios, a Chad Powers (Glen Powell) cada vez le resulta más difícil ocultar que en realidad es Russ Holiday. Con la ayuda de Danny (Frankie Rodríguez) trata de llegar al final de la temporada y conseguir llevar a los Catfish a los playoffs del fútbol universitario.

La familia mafiosa de los Harrigan regresa con 10 nuevos capítulos en los que intentará mantener las apariencias ante la amenaza de nuevos rivales que buscan desestabilizar su fracturado imperio criminal. Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren vuelven a encabezar el reparto de esta producción británica.

Un año después de que Eddie (Theo James) y Susie (Kaya Scodelario) decidieran trabajar juntos en el imperio criminal de Bobby (Ray Winstone), la situación es cada vez más complicada. Joely Richardson, Vinnie Jones, Hugh Bonneville o Sergio Castellitto son otros de los intérpretes de esta segunda temporada.