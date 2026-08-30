Bruselas "respeta" la negativa de Islandia y mantiene que "sigue siendo un socio cercano"

"La Comisión toma nota del resultado del referéndum celebrado en Islandia (y) respeta la decisión del pueblo islandés", dijo este domingo un portavoz comunitario, añadiendo que "Islandia sigue siendo un socio cercano de la Unión Europea".

En la misma línea, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, subrayó a través de su portavoz que "la UE respeta plenamente la decisión democrática del pueblo islandés" y reiteró que "Islandia sigue siendo uno de los socios más cercanos y de mayor confianza de la UE, entre otras cosas a través del EEE (Espacio Económico Europeo)".

Según la portavoz, Costa intercambió mensajes con la primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, y ambos "expresaron su deseo de seguir reforzando las relaciones entre la UE e Islandia".

Por su parte, la primera ministra islandesa también reiteró este domingo que respetará el resultado del referendo consultivo, en el que el "no" ganó con más de cinco puntos de ventaja, con el 52,8 % frente al 47,2 % de los partidarios del "sí".

Islandia solicitó el ingreso en la UE en 2009, con la crisis económica que sacudió el país de trasfondo, pero paralizó las negociaciones cuatro años más tarde en medio de un clima adverso a Bruselas, y el siguiente Gobierno nacido de los comicios de 2013, comunicó en 2015 que este país nórdico ya no era candidato.

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La coalición de centroizquierda que gobierna desde 2024 incluyó en su programa convocar un referendo para decidir si continuar el proceso, argumentando que nunca hubo una consulta.

La discusión previa estuvo dominada por cuestiones como la soberanía nacional, el control de los recursos naturales -en especial, la pesca- y el coste de vida, en un contexto de incertidumbre por las amenazas de anexión del presidente estadounidense, Donald Trump, a la vecina Groenlandia.