Capturan en Perú a expolicía fugado que cumplía cadena perpetua por violar a su hija

Idubis Trujillano fue encontrado y detenido en Cuñumbuza, una pequeña aldea de la Amazonía peruana ubicada en la selvática región de San Martín, según información policial citada por medios locales.

El suboficial en situación de retiro figuraba dentro de la lista de los delincuentes más buscados del país, con una recompensa ofrecida de 100.000 soles (unos 30.000 dólares) para quien proporcionase información que facilitase su captura.

Trujillano llevaba dos años en paradero desconocido, luego de huir a finales de agosto de 2024 del Hospital Regional de Lambayeque, en Chiclayo, cuando supuestamente estaba custodiado por agentes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), la oficina estatal encargada del control y administración de las cárceles peruanas.

En diciembre de 2022, el policía fue condenado a cadena perpetua por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque por violación de su hija de 12 años, quien murió con ocho meses de embarazo bajo sospechas de un supuesto asesinato promovido por el violador, algo que hasta el momento no ha podido ser probado.

La muerte de la menor ocurrió el 3 de enero de 2022, cuando el propio padre la trasladó ya muerta a un puesto de salud. El feto tampoco presentaba signos vitales.

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La niña y sus dos hermanos de 8 y 5 años vivían con Trujillano en una vivienda de Chiclayo, sin que el resto de la familia de la menor supiese de su embarazo hasta el momento de su muerte. La pruebas de ADN revelaron que la víctima había sido violada y fecundada por su propio progenitor.