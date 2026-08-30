Casi 600 extranjeros siguen incomunicados tras las riadas de Nepal

De los extranjeros rescatados, 180 son ciudadanos indios y 89 chinos, que juntos representan la inmensa mayoría de los localizados hasta ahora.

Entre los demás rescatados figuran cuatro alemanes, cuatro malteses, dos italianos, dos rusos, dos turcos, dos estadounidenses y ciudadanos de Bulgaria, Omán, Portugal y Suiza.

Las autoridades nepalíes mantienen operaciones de búsqueda, rescate y evacuación de turistas y otros extranjeros afectados por las inundaciones de los ríos Bhotekoshi y Trishuli en los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha.

El Ministerio de Exteriores ha establecido además un centro de control de emergencia para coordinarse con las instituciones implicadas y las familias de ciudadanos extranjeros que continúan sin ser localizados.

Las misiones diplomáticas de Nepal están compartiendo información verificada con gobiernos y familiares y colaborando en los procedimientos de comunicación, identificación y eventual repatriación de víctimas.

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La Junta de Turismo indicó además que la carretera Katmandú-Mugling, una de las principales arterias del país, permanece completamente bloqueada en Krishnabhir, en el municipio rural de Benighat Rorang, en Dhading, después de que el río erosionara la vía y provocara el colapso de uno de sus tramos.

Salvo algunos segmentos afectados por las inundaciones en Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha, el resto de la red viaria del país permanece operativa, según el organismo.

La NTB recomendó a los turistas comprobar el estado de las carreteras y las condiciones meteorológicas antes de desplazarse, especialmente hacia las zonas afectadas.

En total, 788 cadáveres habían sido recuperados y más de 2.500 personas continuaban sin localizar hasta este domingo tras las riadas del pasado 26 de agosto, según el último balance del Gobierno.