Coalición opositora de Túnez exige al Gobierno datos sobre muertes recientes en cárceles

El FSN expresó su preocupación por la falta de información oficial frente a las denuncias de activistas y ONG, que aseguran que varias decenas de personas murieron en prisión desde que comenzó el verano, a consecuencia de las altas temperaturas -de hasta 47 grados en la capital y 49 en el interior-, en espacios "pequeños y sin refrigeración".

Una de las más recientes es la del presidente de la Liga Tunecina por los Derechos Humanos (LTDH), Bassem Trifi, que dijo que el viernes 28 de agosto se registraron cinco muertes en prisiones de Gran Túnez, que abarca la región metropolitana, conformada por cuatro gobernaciones.

Trifi, cuya información coincide con la de diversos abogados y defensores de derechos humanos, atribuyó el dato a "fuentes judiciales a cargo de estos casos" y cuestionó las condiciones de detención en medio de la ola de calor que vive el país.

Ante las alertas, el FSN subrayó que "la vida y la seguridad física de cada ser humano sigue siendo un derecho sagrado que no puede ser comprometido, incluso en el caso de la privación de libertad" y consideró "inaceptable" la falta de información oficial y el "silencio gubernamental".

La coalición exigió al Ministerio de Justicia y la Autoridad General para las Instalaciones Penales "datos precisos y transparentes sobre todos los casos de muerte en las prisiones en el último período, incluidos los motivos de los fallecimientos".

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Además, pidió "revisar el estado de todos los detenidos" y, ante estas "adversas" circunstancias, "liberar a los presos políticos", así como a aquellos con plazos de "privación preventiva de libertad cumplidos" sin que se hayan celebrado los juicios correspondientes.