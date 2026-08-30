Condenado a siete años de cárcel un ex alto funcionario de Petróleo iraquí por corrupción

Según un comunicado de la Comisión de Integridad de Irak, el tribunal también condenó a Al Bahadli a devolver decenas de millones de dólares que son "las ganancias ilícitas", además de "la imposición de una multa equivalente a dicho monto".

Estas sumas, en moneda iraquí y dólares estadounidenses, equivalen en su totalidad 53.000 millones dinares iraquíes (unos 38 millones de euros), que "representan el valor de la ganancia ilícita y la multa equivalente a la misma", según la nota.

Indicó asimismo que "el tribunal ratificó la confiscación de los bienes muebles e inmuebles del condenado (...), además del dinero en efectivo, las joyas de oro, los vehículos y los bienes inmuebles incautados pertenecientes al condenado".

La sentencia contra Al Bahadli, que ocupaba el cargo de subsecretario del Ministerio de Petróleo para Asuntos de Distribución, es la primera contra un ex alto funcionario iraquí desde que el Gobierno del primer ministro, Ali Al Zaidi, inició una amplia campaña contra la corrupción en el país en junio pasado.

El pasado 28 de junio, las fuerzas de seguridad de Irak lanzaron una amplia redada anticorrupción en varias provincias del país, en especial en Bagdad, en la que detuvieron a al menos 47 políticos y altos funcionarios, incluidos parlamentarios.

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Estas detenciones, seguidas posteriormente por otras similares, se basaron en las "confesiones del viceministro de Petróleo iraquí, Adnan al Jumaili", quien también era el director de la Compañía de Refinerías del Norte, según dijo en su momento la agencia oficial de noticias iraquí, INA.

Al Zaidi, empresario tecnócrata y primer ministro desde el pasado mayo, ha abogado por acabar con la corrupción en el país, uno de los principales problemas de esta rica nación devastada por décadas de guerra y conflictos internos.