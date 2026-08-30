Cuatro palestinos heridos de bala durante un ataque de colonos en el centro de Cisjordania

"Nuestros equipos y ambulancias privadas atendieron a cuatro personas con heridas de bala en Al Mughair, cerca de Ramala, y fueron trasladadas al hospital", recoge el último comunicado emitido por la Media Luna Roja Palestina.

El primer herido del que informó la organización fue un palestino de 18 años con disparos en el muslo y el abdomen.

Los colonos invadieron la aldea, objeto habitual de ataques de estos grupos de israelíes en Cisjordania, junto a soldados del Ejército de Israel, según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

Esta agencia recoge que, además del herido de 18 años mencionado por la Media Luna Roja, entre los afectados hubo personas con heridas de bala en el pecho, así como en los muslos y el abdomen. Mientras, "decenas" se vieron afectadas por el uso de gases por parte de los soldados y los disparos con pelotas de goma.

Durante la invasión, los colonos atacaron viviendas de la población local en la parte occidental de Al Mughair.

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Fuentes locales han difundido fotografías del ataque, que EFE no ha podido verificar, en las que se observa a los colonos junto a los soldados.

Consultado por EFE, el Ejército de Israel aún no se ha pronunciado sobre el ataque y los daños causados.

Sólo en la segunda y la tercera semana de agosto, los colonos israelíes han protagonizado al menos 80 ataques contra la población palestina y sus propiedades en Cisjordania, según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

En total, 16 palestinos han muerto este año en Cisjordania a manos de los colonos, según el recuento de la OCHA. Otras tres defunciones permanecen en su registro como "en disputa", sin esclarecer si fueron víctimas de colonos o de las tropas.