Dos desaparecidos por el naufragio de un pesquero francés cerca de las costas inglesas

La Prefectura Marítima de la Mancha y del Mar del Norte, en Francia, explicó este domingo en un comunicado que el naufragio del Maranello, con base en el puerto bretón de Saint Brieuc, se produjo por un problema con sus redes a unas 26 millas náuticas al suroeste del puerto inglés de Plymouth.

El Stradale, otro pesquero francés también con base en Saint Brieuc, que estaba faenando en las proximidades, fue el primero en recibir la alerta, y recuperó a tres de los cinco miembros de la tripulación del Maranello.

Uno de ellos, que se encontraba herido, fue evacuado en helicóptero hasta el hospital de Truro, en el Reino Unido, y los otros dos fueron desembarcados en el puerto de Plymouth.

El centro de salvamento marítimo británico MRCC se ha encargado de coordinar las operaciones y sigue dirigiendo este domingo la búsqueda de los dos desaparecidos con un dispositivo que incluye un avión Falcon 50 de la Marina francesa, así como dos embarcaciones de salvamento y dos aviones británicos.